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Лавров прилетел в Иран

Лавров прилетел в Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран, где проведет переговоры с руководством Ирана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министр 22-23 июня встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и со своим коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Стороны обсудят ситуацию вокруг ядерной сделки, переговоры по восстановлению которой находятся на паузе с конца марта, а также Украину, Афганистан, Сирию и двусторонние отношения.

Напомним, после визита в Иран Лавров отправится в Баку, где 23-24 июня проведет встречу с руководством Азербайджана.

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