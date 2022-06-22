Лавров прилетел в Иран

22 июн. 19:15

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран, где проведет переговоры с руководством Ирана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министр 22-23 июня встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и со своим коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Стороны обсудят ситуацию вокруг ядерной сделки, переговоры по восстановлению которой находятся на паузе с конца марта, а также Украину, Афганистан, Сирию и двусторонние отношения.

Напомним, после визита в Иран Лавров отправится в Баку, где 23-24 июня проведет встречу с руководством Азербайджана.