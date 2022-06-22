Полиомиелит вернулся в Британию?

22 июн. 19:09

Полиомиелит снова может появиться в Великобритании после почти полной победы над болезнью, об этом пишут британские СМИ.

Следы опасного вируса найдены в сточных водах Лондона, передает "Интерфакс".

В Агентстве по здравоохранению Великобритании считают, что вирус оказался в канализации с отходами человека, недавно привитого живой вакциной. Так как в Британии применяется инактивированная полиовакцина, то, скорее всего, этот человек приехал из-за границы.

Риск заражения невелик, но британские власти все же предупреждают родителей о необходимости прививки.

Как пишет Daily Mail, последний раз заражение внутри страны произошло в 1984 году, но еще почти 20 лет после этого регистрировались завозные случаи. В 2003 году Великобритания стала свободной от полиомиелита страной.