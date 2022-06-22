Генсек ООН призвал помочь Афганистану справиться с последствиями землетрясения

22 июн. 19:04

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш обратился к мировому сообществу с призывом помочь Афганистану справиться с последствиями землетрясения. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении генсека.

"Мы рассчитываем на международное сообщество, чтобы помочь сотням семей, пострадавших от этого стихийного бедствия", - приводит слова Гутерриша ТАСС.

Глава всемирной организации отметил, что пришло время проявить солидарность.

Напомним, вечером 21 июня в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Согласно последним данным, его жертвами стали около 1 тыс человек, еще 1,5 тыс ранены.