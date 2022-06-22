Посол Ирана в России приехал в Дагестан

22 июн. 18:44

Иранский посол в России Казем Джалали прибыл с визитом в Дагестан, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Отмечается, что иранская делегация пробудет в республике три дня, программа визита будет насыщенной.

Так, у Джалали запланированы встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым, муфтием республики, шейхом Ахмад-хаджи Афанди, руководством торгово-промышленной палаты региона и представителями Дагестанского Государственного университета.

Также в рамках визита посол уже посетил мечеть имени Имама Хомейни в Махачкале. Кроме того, иранская делегация ознакомится с достопримечательностями Дербента.