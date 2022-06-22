Названа причина недопуска российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Британию

22 июн. 18:35

Все члены российской делегации, которые должны были принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме (2-6 июля), входят в санкционные списки, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве в ответ на вопросы СМИ.

"Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - цитирует его ТАСС.

В дипмиссии пояснили, что эти рестрикции запрещают им в том числе приезжать в Великобританию.

Ранее сегодня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что Лондон отказал делегации РФ в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ.