Роспотребнадзор подтвердил факт массового отравления в дагестанском селе

22 июн. 18:18

Почти 50 жителей села Нижнее Казанище в Буйнакском районе попали в больницу с пищевым отравлением, такое сообщение распространило управление Роспотребнадзора по Дагестану.

"С 20 по 21 июня... зарегистрировано 49 случаев пищевого отравления, в том числе среди детей до 17 лет - 5 случаев... Все больные госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии"", - цитирует его РИА Новости.

Идет эпидемиологическое расследование. В республиканский Центр гигиены и эпидемиологии привезены клинические материалы от заразившихся, продукты, водопроводная вода, смывы с объектов внешней среды - они пригодятся для бактериологического и вирусологического исследований.

Управление Роспотребнадзора реализует профилактические мероприятия для локализации и ликвидации очага.