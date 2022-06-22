Посол РФ в Казахстане высоко оценил вклад казахстанцев в победу в Великой Отечественной войне

22 июн. 17:55

Российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин высказался по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба диппредставительства.

"22 июня 1941 года - День памяти и скорби - самая трагическая дата в истории нашей Родины. В этот день гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Этот день стал началом Великой Отечественной войны - самой жестокой и кровопролитной войны, которая стала бедой для всех советских народов", - сказано в сообщении.

Он напомнил, что Советский Союз потерял в войне 27 млн человек, "включая бойцов и командиров Красной армии, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной, а также мирных граждан, ставших жертвами фашистов на оккупированных территориях".

Бородавкин также отметил, что Казахстан внес весомый вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

"Соединения, сформированные в Казахстане, покрыли себя неувядающей славой на полях сражений. Свыше 1 млн 350 тыс казахстанцев ушли на фронт. 528 бойцов и командиров были удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо получили это звание дважды", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что Казахстан сыграл огромную роль в вооружении и снабжении солдат Красной Армии.

"В 1941 году в считанные недели на казахстанской земле были развернуты производства вооружений и военной техники на заводах, эвакуированных из захваченных гитлеровцами районов СССР. Казахстан стал гостеприимным домом для тысяч семей беженцев, местом, где залечивали свои раны советские солдаты и офицеры", - добавил Бородавкин.

В заключение дипломат выразил благодарность народу республики, отметив, что казахстанцы бережно хранят память о Великой Отечественной войне и воспитывают молодое поколение "в духе уважения к великому подвигу народов нашей общей Родины".