В Москве ликвидирован Музей Моды

22 июн. 17:54

В Москве закрылся Музей Моды, находившийся в Гостином дворе. Об этом сообщила бывший директор Музея Моды и фэшн-эксперт Ольга Михайловская, уточнив, что окончательно закрытие музея было оформлено официально 17 июня.

"Коллекция передана Музею Москвы. Надо сказать, Музей Москвы с удовольствием ее взял, и мы теперь будем дружить и пытаться делать что-то совместное", - цитирует ее РИА Новости.

Михайловская объяснила, что решение о закрытии было принято в связи с тем, что музей не мог существовать, поскольку коллекция была недостаточной для того, чтобы зваться коллекцией Музея Моды.

Экс-директор музея также акцентировала внимание на том, что не видит сейчас никаких перспектив для создания музея моды в России. "Может быть, музей народного костюма, это все - да. А музей моды, я не представляю себе, из чего его делать", - поведала она.

При этом Михайловская отметила, что музей не исчез совсем - сама структура осталась, и теперь будет набираться новый коллектив. По ее словам, это будет называться "Дом Мод", где будут библиотека и магазин. "Мы также будем делать выставки из всего, что вообще есть в мире, а также проекты с молодыми дизайнерами", - заключила фэшн-эксперт.