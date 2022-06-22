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В Финляндии заявили о готовности к "нападению России"

В Финляндии заявили о готовности к &quot;нападению России&quot;

Командующий ВС Финляндии Тимо Кивинен сообщил, что его страна несколько лет готовилась к возможному военному противостоянию с Россией" и готова оказать любое сопротивление.

"Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа военных действий, которые ведутся на Украине, с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил и авиации", - сказал он в интервью Reuters, пишет РИА Новости.

При этом Кивинен не предоставил каких-либо доказательств готовящегося "нападения" России на Финляндию.

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