Президент Грузии впервые воспользовалась правом вето

22 июн. 17:34

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон о прослушке. О причинах она рассказала на специальном брифинге.

"Я использую это вето как знак того, что я не согласна. И я буду накладывать вето на все законы, с которыми буду не согласна в последующие шесть месяцев. Это мое политическое решение", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Зурабишвили пояснила, что этот закон ограничивает свободу и права жителей Грузии.

Отметим, президент впервые прибегла к праву вето. Рассматриваемые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предполагают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий, в том числе прослушки, с трех до девяти месяцев.