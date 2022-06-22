Овечкин поздравил "Динамо" Махачкала с выходом в ФНЛ

22 июн. 17:25

Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Александр Овечкин записал видеообращение к руководителю Дагестана Сергею Меликову, в котором поздравил махачкалинское "Динамо" с выходом в Футбольную национальную лигу.

"Сергей Алимович, приветствую вас. Хочу поздравить "Динамо" с выходом в ФНЛ. Удачи!" – сказал Овечкин в опубликованном в Telegram-канале Меликова видеообращении.

Глава Дагестана в свою очередь поблагодарил хоккеиста и отметил, что в динамовцы оставляют свой след в каждом виде спорта. "Вы и ваша семья – яркий тому пример" – подчеркнул Меликов.

"Надеюсь, махачкалинский футбольный клуб сбережет лучшие традиции динамовцев и порадует нас красивыми голами и блестящими победами в ФНЛ. А вас от имени всех дагестанцев я с удовольствием приглашаю в нашу республику", - заключил глава Дагестана.

Овечкин является воспитанником московского ХК "Динамо", он выступал за команду до переезда в США.