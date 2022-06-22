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Энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа заработает благодаря энергоузлу Джебраил

Энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа заработает благодаря энергоузлу Джебраил

Баку создаст проект энергетического узла Джебраил, в результате реализации которого будет запущен энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа.

Об этом идет речь в утвержденном сегодня Кабинетом министров "Плане мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах".

Как следует из документа, ОАО "Азерэнержи" совместно с Минэнерго и Минэкономики в 2022-2026 годах обязано обеспечить создание проекта энергетического узла Джебраил.

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