Энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа заработает благодаря энергоузлу Джебраил

22 июн. 17:11

Баку создаст проект энергетического узла Джебраил, в результате реализации которого будет запущен энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа.

Об этом идет речь в утвержденном сегодня Кабинетом министров "Плане мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах".

Как следует из документа, ОАО "Азерэнержи" совместно с Минэнерго и Минэкономики в 2022-2026 годах обязано обеспечить создание проекта энергетического узла Джебраил.