В Крыму могут убрать железнодорожное полотно за пределы Феодосии

22 июн. 17:10

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил вынести железнодорожную ветку, по которой туристы прибывают в Феодосию, с городской набережной за пределы города.

"Мы обсуждали вопрос, считаю, что нужно его сесть и посчитать – вынос железной дороги с набережной Феодосии. Проведите общественные слушания, скооперируйтесь с депутатским корпусом – через голову людей ничего делать не будем", - уточнил Аксенов, передает Крыминформ.

Такое решение будет логичным и удобным и для горожан, и для туристов, несмотря на то, что строительство железной дороги поддерживал Иван Айвазовский, - уверен глава Крыма.

Напомним, сейчас железнодорожная ветка в город проходит вдоль городской набережной в непосредственной близости от моря.