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Эрдоган осмотрел зону лесных пожаров в Мармарисе

Эрдоган осмотрел зону лесных пожаров в Мармарисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрел с воздуха зону лесных пожаров, вспыхнувших накануне в районе Мармарис юго-западной провинции Мугла.

На борту вертолета главу государства сопровождал министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.

Напомним, вечером 21 июня в Амазонском заливе в районе Муглы вспыхнул лесной пожар. В его тушении принимают участие 1,6 тыс человек. К борьбе с огнем подключили 20 вертолетов, 14 самолетов, около 40 спецавтомобилей и 39 единиц строительной техники.

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