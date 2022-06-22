Девять вагонов с цементом сошли с рельсов в Казахстане

22 июн. 16:49

В Восточно-Казахстанской области с рельсов сошли девять грузовых вагонов, жертв и пострадавших нет.

В пресс-службе КТЖ сообщили, что девять вагонов с цементом сошли с рельсов на железнодорожном участке Алтай – Кумистау. Все вагоны принадлежат частным операторам, шесть - казахстанским, три - российским.

Собственникам грузовых вагонов направлены уведомления о случившемся для участия в расследовании.

Сообщается, что при ЧП никто не пострадал, утраты груза нет. Повреждены 150-200 метров железнодорожного пути - восстановительные работы на месте аварии уже начались. В КТЖ отметили, что ЧП не сказалось на графике движения пассажирских и грузовых поездов.

Расследованием инцидента займется специальная комиссия.