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Девять вагонов с цементом сошли с рельсов в Казахстане

Девять вагонов с цементом сошли с рельсов в Казахстане

В Восточно-Казахстанской области с рельсов сошли девять грузовых вагонов, жертв и пострадавших нет.

В пресс-службе КТЖ сообщили, что девять вагонов  с цементом сошли с рельсов на железнодорожном участке Алтай – Кумистау. Все вагоны принадлежат частным операторам, шесть - казахстанским, три - российским.

Собственникам грузовых вагонов направлены уведомления о случившемся для участия в расследовании.

Сообщается, что при ЧП никто не пострадал, утраты груза нет. Повреждены 150-200 метров железнодорожного пути - восстановительные работы на месте аварии уже начались. В КТЖ отметили, что ЧП не сказалось на графике движения пассажирских и грузовых поездов.

Расследованием инцидента займется специальная комиссия.

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