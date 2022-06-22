В Мекку из Ингушетии вылетела первая группа паломников

22 июн. 16:46

Из Ингушетии в хадж в арабскую Мекку отправилась первая группа паломников, - сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В этом году паломников из Ингушетии будет немного - Саудовская Аравия уменьшила квоты для российских верующих, и республике досталось лишь 580 из 11 тыс вакансий. Каждой группой будет руководить сотрудник, владеющий арабским языком и знающий процедуру совершения обрядов хаджа, а перед поездкой участники делегации посетили семинары, на которых рассказывали о правильном совершении религиозных обрядов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Для ингушских паломников разработаны несколько транспортных маршрутов: в Мекку они отправились из аэропорта Тбилиси, куда добирались на автобусах, а в Медину – из аэропорта Махачкалы, с пересадкой в Дубае.