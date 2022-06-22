Ингушский футболист Зелимхан Бакаев провел дебютный матч в составе "Зенита"

22 июн. 16:28

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев дебютировал в составе "Зенита" в матче чемпионов страны и клуба из Нижнего Новгорода, прошедшем в рамках товарищеского предсезонного турнира.

Бакаев впервые появился на поле в футболке "Зенита" после перерыва и уже отметился голом, который он забил в серии послематчевых пенальти, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, 25-летний хавбек присоединился к "Зениту" на правах свободного агента после того, как истек срок его соглашения со "Спартаком". В сезоне 2021/22 полузащитник провел за "Спартак" 26 матчей в чемпионате России, отметившись в них шестью результативными передачами. Также на его счету один гол и голевая передача в пяти матчах группового этапа Лиги Европы.