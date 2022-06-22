Крупный град ударил по Краснодару

22 июн. 16:21

В среду днем в Краснодаре прошел ливень с градом, размер льдинок варьировался от горошины до перепелиного яйца.

Осадки начались около 15.00, крупный град замечен в Пашковском жилом массиве, в Комсомольском микрорайоне, в районе Гидростроителей и Черемушки. Непогода сопровождалась сильными порывами ветра.

Местные жители делятся видеокадрами ливня с градом и сетуют на побитый урожай.

На Кубани до конца недели ожидаются залповые ливни, также в регионе похолодает - с 23 июня температура воздуха опустится сразу на 10 градусов.