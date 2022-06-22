Ставка по льготной ипотеке в России снижена до 7%

22 июн. 16:11

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в среду на заседании кабмина, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9% до 7%.

"Подписано постановление правительства по еще одному решению президента - это снижение ставки по льготной ипотеке с девяти до семи процентов", - заявил Мишустин.

Он отметил, что размер субсидируемого кредита останется прежним: для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. "Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство", - добавил премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ предложил улучшить параметры льготного кредитования, в связи со снижением ключевой ставки.