Ставропольским "телефонным террористом" оказался брянский подросток

22 июн. 16:09

Суд рассмотрит уголовное дело о "минировании" зданий на Ставрополье и в других регионах России, фигурантом которого стал 16-летний подросток из поселка Клетня Брянской области, - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснили следователи, школьник отправлял электронные письма на почты органов управлений ФСБ и МВД России с помощью своего мобильного телефона всего за месяц, с 22 сентября по 20 октября 2020 года, он разослал 32 сообщения, в которых говорилось о минировании торговых центров и образовательных учреждений Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской областей, Ставропольского края, а также отдельных городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, - передает "АиФ-Ставрополье".

"Заминированные" объекты каждый раз проверялись сотрудниками служб экстренного реагирования, эвакуировались люди, но ничего опасного на них специалисты не находили.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Подростку грозит до восьми лет тюремного заключения.