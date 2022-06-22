Финская сеть Sokos продала гостиницы в России

22 июн. 15:50

Финская гостиничная сеть Sokos продала свой российский бизнес владельцам группы Awara IT Александру Ермакову и Юрию Шумакову.

Российские предприниматели получили три отеля под брендом Sokos в Санкт-Петербурге. Новым собственникам перейдут арендные договоры, трудовые контракты и другие обязательства без права использования бренда Sokos.

Компания S-Group заявила о решении уйти из России в начале марта, сеть супермаркетов Prisma в настоящее время, о покупке договорилась X5 Group, финские магазины превратятся в "Перекрестки".

Группа Awara IT занимается консалтингом в сфере информационных технологий и цифровыми проектами для ритейла, гостиничной индустрии, промышленного и финансового сектора.