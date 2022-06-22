Германия не может договориться с Канадой о турбинах Siemens

22 июн. 15:39

Прогресса в переговорах с Канадой о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens нет, сообщил представитель министерства экономики Германии.

"О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях", - заявил сегодня представитель ведомства, передает РИА Новости.

Ранее Берлин заявлял, что обсуждает с Оттавой ситуацию вокруг турбин Siemens, используемых для прокачки российского газа по трубопроводц "Северный поток-1" и которые не могут быть в настоящее время возвращены "Газпрому" из-за антироссийских санкций Канады.

Ссылаясь на эту ситуацию, "Газпром" существенно снизил прокачку газа по трубопроводу в направлении Германии.