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Азербайджан выражает соболезнования Афганистану в связи с землетрясением

Азербайджан выражает соболезнования Афганистану в связи с землетрясением

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило Афганистану соболезнования - минувшей ночью в стране произошло сильное землетрясения, погибло свыше тысячи человек, пострадали еще 1,5 тыс.

"Глубоко опечалены в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате разрушительного землетрясения в Афганистане. Выражаем соболезнования семьям погибших в этой трагедии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,1 случилось в 44 км от крупного города Хоста.

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