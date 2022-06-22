Азербайджан выражает соболезнования Афганистану в связи с землетрясением

22 июн. 15:32

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило Афганистану соболезнования - минувшей ночью в стране произошло сильное землетрясения, погибло свыше тысячи человек, пострадали еще 1,5 тыс.

"Глубоко опечалены в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате разрушительного землетрясения в Афганистане. Выражаем соболезнования семьям погибших в этой трагедии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,1 случилось в 44 км от крупного города Хоста.