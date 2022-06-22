Гарибашвили: Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС больше Украины и Молдовы

22 июн. 15:26

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в ходе своего выступления в парламенте, что Грузия больше Украины и Молдовы заслуживала статуса кандидата на членство в Европейский союз.

"Если кто-то из Ассоциированного трио и заслуживал статуса по итогам сделанных дел, то это мы, но мы, к сожалению, не получили его. Это обидно для нас и нашего народа", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Он обратил внимание на то, что Грузия опережает Молдову и Украину по всем международным рейтингам, в том числе по правосудию, прозрачности бюджета, свободы экономики, безопасности и борьбе с коррупцией. "Эмоционально - это решение разочаровывает. И я хорошо понимаю, что у всех людей, кто верил в европейскую перспективу, есть разочарование", - сказал премьер.

В то же время он призвал сохранять спокойствие и дождаться окончательного решения. "Мы надеемся, что европейская перспектива будет подтверждена документально на саммите лидерами стран ЕС", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Кроме того, он подчеркнул, Европа открыла двери для Грузии, и это большое достижение для страны, а руководство Грузии продолжит все реформы, которые написаны в условиях и в повестке дня о выполнении Соглашения об ассоциации.