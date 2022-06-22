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Ставропольские компании активно внедряют бережливое производство

Ставропольские компании активно внедряют бережливое производство

Уже 70 промышленных компаний Ставрополья начали активное внедрение бережливых технологий, - сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" стали 70 предприятий, которые под руководством федерального и регионального Центров компетенций в сфере производительности труда реализуют нацпроект", - рассказал министр экономического развития края Сергей Крынин, отметив, что среди них предприятия различных отраслей экономики - сельское хозяйство, промышленность, переработка, передает ТАСС.

"Все они отметили повышение рентабельности и улучшение своих финансово-экономических показателей. Это однозначно успешный нацпроект, реализуемый в Ставропольском крае", - добавил министр.

Одним из первых участников, который достиг хороших показателей благодаря участию в нацпроекте, стало химическое предприятие "Арнест" - крупнейший производитель хозяйственно-бытовой и парфюмерно-косметической продукции в России. Спешной такая практика стала для одного из крупнейших сыродельных заводов края ОАО "Сыродел", а также для производителя красок ProfiTec.

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