РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Туристы с Юга Украины потянулись в Крым

Туристы с Юга Украины потянулись в Крым

В Крыму зафиксирован поток туристов из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, - сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов/.

"Туристический поток из освобожденных территорий Украины уже возобновляется. Жители Херсонской и Запорожской областей всегда ездили к нам на отдых. Мы ожидаем, что в этом году число таких туристов будет с каждым месяцем возрастать", - рассказал Мурадов, передает РИА Новости.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией киевские власти создавали всевозможные препятствия и запреты для поездок граждан Украины и иностранцев для их поездок в Крым.

1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version