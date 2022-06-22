Туристы с Юга Украины потянулись в Крым

22 июн. 15:02

В Крыму зафиксирован поток туристов из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, - сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов/.

"Туристический поток из освобожденных территорий Украины уже возобновляется. Жители Херсонской и Запорожской областей всегда ездили к нам на отдых. Мы ожидаем, что в этом году число таких туристов будет с каждым месяцем возрастать", - рассказал Мурадов, передает РИА Новости.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией киевские власти создавали всевозможные препятствия и запреты для поездок граждан Украины и иностранцев для их поездок в Крым.