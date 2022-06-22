Путин: Россия готова работать со всеми на принципах равенства

22 июн. 14:59

Стратегия России неизменна. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в своем приветствии участникам делового форума БРИКС.

Он подчеркнул, что Москва готова работать со всеми на принципах международного права равенства.

"Укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов", - цитирует главу государства РИА Новости.