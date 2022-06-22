Все спортивные мероприятия в России будет предварять гимн

22 июн. 14:46

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому гимн России должен звучать каждым спортивным мероприятием в стране, а на зданиях развеваться российский триколор.

Инициатором законопроекта выступил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Уже много лет ключевые государственные символы России подвергались очевидной дискриминации в международном спорте. Но российский флаг должен развиваться и гимн должен всегда звучать на соревнованиях внутри страны", - заявил Свищев.

По мнению политика, это "позволит снизить негативный эффект от недружественной политики по отношению к фундаментальным ценностям спортивного движения".

Законопроект предполагает расширение перечня организаций, на зданиях или территориях которых постоянно будет вывешен флаг России. Ожидается, что все объекты и субъекты спорта, независимо от форм собственности, должны будут разместить на своих зданиях российский триколор, пишет "Спорт-Экспресс".