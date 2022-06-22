Лавров в Тегеране встретится с Ибрагимом Раиси

22 июн. 14:35

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего визита в Тегеран планирует встретиться с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, - сообщили в российском дипведомстве.

"22-23 июня в продолжение регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств состоится визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Тегеран. Запланированы переговоры с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, а также встреча с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси", - говорится на сайте министерства, передает РИА Новости.