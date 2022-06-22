МИД: Россия готова оказать помощь Афганистану после землетрясения

22 июн. 14:23

Россия готова оказать всю необходимую помощь Афганистану после землетрясения. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"В случае обращения Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана", - подчеркнула дипломат.

В МИД также выразили соболезнования афганскому народу в связи с этим стихийным бедствием. "Сочувствуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала Захарова.

Напомним, вечером 21 июня в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Согласно последним данным, его жертвами стали около 1 тыс человек, еще 1,5 тыс ранены.