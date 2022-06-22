VI Каспийский саммит состоится в Ашхабаде 29 июня

22 июн. 14:10

Ашхабад примет шестой Каспийский саммит, оно состоится 29 июня, сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД Прикаспийских государств, на нем планируется обсудить сотрудничество на Каспии, а также взаимодействие по подготовке к саммиту.

Шестой Каспийский саммит изначально должен был состояться в 2021 году, затем он был перенесен на 2022 год. Ожидается, что участие в саммите примут представители России, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и Ирана.

Пятый Каспийский саммит прошел в 2018 году в Актау в Казахстане.