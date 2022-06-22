Жители Еревана потребовали убрать из страны спонсируемые США биолаборатории

22 июн. 14:10

В Ереване перед зданием Национального центра по контролю и профилактике заболеваний прошла протестная акция против действующих в Армении при финансировании США биолабораторий.

Группа протестующих устроила перформанс, придя к зданию центра в противогазах, а также в масках с портретами министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян, премьер-министра страны Никола Пашиняна, предпринимателей Джорджа Сороса и Билла Гейтса, - передает РИА Новости.

Один из организаторов акции, экс-руководитель палаты адвокатов Армении и глава партии "Зартонк" ("Пробуждение") Ара Зограбян напомнил, что сегодня в Армении действуют восемь биолабораторий, финансируемых министерством обороны США. Они работают не только в Ереване, но и Гегаркуникской, Лорийской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областях.

Почему лаборатории, действующие в сфере здравоохранения, финансируются военным ведомством США, а не Минздравом, содержит ли программа их функционирования военный компонент?" – задался вопросом Зограбян, призвав армянское общество отвергнуть эту программу, так как она представляет угрозу общественному здоровью, а в лабораториях могут ставиться опыты над людьми.

"Мы призываем власти провести прозрачное расследование деятельности лабораторий. Мы направили запросы в компетентные органы, чтобы выяснить, какие биоматериалы были вывезены из Армении, в какие страны, и с какой целью. Сотрудничают ли действующие в Армении лаборатории с украинскими. По нашим сведениям, подобное сотрудничество есть, они реализуют совместные проекты", - отметил Зограбян, добавив, что к расследованию следует привлечь представителей заинтересованных стран и правительство США.