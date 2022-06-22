Какие летние занятия могут привести к проблемам с почками

22 июн. 13:55

Безобидные летние привычки могут погубить почки, предупреждают специалисты.

Любовь к холодным кофейным напиткам опасна тем, что незаметно можно выпить большое количество кофе, который способствует обезвоженности из-за мочегонных свойств. Также напитки с кофеином в жару увеличивают риск появления мочекаменной болезни, пишет "Доктор Питер".

Шашлыки также могут вредить почкам, но опосредованно - любителям жареного мяса важно следить за достаточным количеством овощей в рационе. Богатая белком диета увеличивает нагрузку на почки, провоцирует мочекаменную болезнь, напоминает врач уролог-андролог "СМ-Клиники" Анжелика Шишкина.

Купание в прохладной воде ведет к переохлаждению, с которым повышается риск цистита. Чаще он поражает женщин из-за анатомических особенностей.

"Особенно неблагоприятно купание в водоемах со стоячей водой, ведь это очень дружелюбная среда для патогенных микроорганизмов, инфицирование которыми происходит достаточно легко", - уточняет медик.

Почкам вреден недостаток жидкости, в жару нужно выпивать не менее двух литров воды в день, добавляет врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации урологов (EAU) Александр Лубенников.

Лимонады и свежевыжатые соки лучше сократить в рационе, они в большом количестве содержат фруктозу, которая увеличивает риск ожирения. Оно в свою очередь приводит к повышению артериального давления и нарушению функции почек, в том числе повышает риск образования камней в почках. Лучше всего в жару пить воду с лимоном, считает врач.

Обилие фруктов летом также опасно из-за фруктозы, есть их лучше до 18.00 и после приема пищи. Арбузы нужно есть с осторожностью, у людей с мелкими камнями в почках они могут привести к выходу камней в мочеточник и развитию почечной колики, предупредил Лубенников.

Опасными для почек могут быть и самокаты с велосипедами. При падении с таких транспортных средств можно ушибиться и заработать травму почки - на это укажет кровь в моче. В таком случае нужно необходимо срочно обратиться к врачу, сообщил специалист.