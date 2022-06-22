Блинкен и Беннет обсудили вопросы сотрудничества и Иран

22 июн. 13:54

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщили в пресс-службе израильского премьера.

В ходе беседы обсуждался Иран и вопросы, связанные с решением израильского коалиционного правительства о досрочных выборах.

Шеф американской дипломатии поблагодарил Беннета за вклад в укрепление связей между Израилем и США.

В свою очередь, израильский премьер-министр поблагодарил Блинкена за вклад в партнерские и дружественные отношения между США и Израилем. Он также поддержал госсекретаря США в вопросе сотрудничества по Ирану.

Помимо этого, Беннет акцентировал внимание на том, что отношениях двух стран должны продолжаться в позитивной атмосфере и выходить за рамки политических оценок, передает агентство Anadolu.

Напомним, 20 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид приняли решение распустить парламент и провести досрочные выборы.