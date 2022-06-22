Блинкен и Беннет обсудили вопросы сотрудничества и Иран

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщили в пресс-службе израильского премьера.
В ходе беседы обсуждался Иран и вопросы, связанные с решением израильского коалиционного правительства о досрочных выборах.
Шеф американской дипломатии поблагодарил Беннета за вклад в укрепление связей между Израилем и США.
В свою очередь, израильский премьер-министр поблагодарил Блинкена за вклад в партнерские и дружественные отношения между США и Израилем. Он также поддержал госсекретаря США в вопросе сотрудничества по Ирану.
Помимо этого, Беннет акцентировал внимание на том, что отношениях двух стран должны продолжаться в позитивной атмосфере и выходить за рамки политических оценок, передает агентство Anadolu.
Напомним, 20 июня премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид приняли решение распустить парламент и провести досрочные выборы.