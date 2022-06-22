На Ставрополье назвали дату очередной прямой линии с Владимировым

22 июн. 13:46

Глава Ставрополья Владимир Владимиров проведет очередную прямую линию с жителями края 29 июня, - сообщает управление пресс-службы губернатора края.

Трансляция прямо линии стартует в 18.00 на телеканалах "Свое-ТВ" и "ОТР". Глава края ответит на вопросы жителей, заданные по телефону, в мессенджере и в формате видеообращения), а также будет отвечать на комментарии в соцсетях, - передает "АиФ-Ставрополье".

Ранее прямая линия с губернатором Ставрополья прошла 13 апреля, в ходе нее глава края обсудил с местными жителями масочный режим, парковки в краевой столице, празднование 9 Мая и Пасхи, а также многое другое.