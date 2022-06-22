Транскам снова открыт для всех видов транспорта

22 июн. 13:32

В среду движение по Транскавказской автомагистрали возобновилось для всех видов транспорта, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение всех видов транспорта на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 13:00 мск 22 июня 2022 года", - сообщает пресс-служба.

Движение по Транскаму было приостановлено с 23:45 мск 21 июня из-за камнепада.