Урсула фон дер Ляйен предлагает европейцам померзнуть ради сдерживания России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС не отступать от цели по отказу от ископаемого топлива, а Германия, Австрия и Нидерланды заявили о возобновлении угольных электростанций из-за проблем с российским газом. Financial Times, цитируя фон дер Ляйен, пишет, что правительствам стран ЕС необходимо продолжить инвестировать в возобновляемые источники энергии: ”Несмотря на кризис, мы должны двигаться вперед, а не откатываться назад к ”грязному” ископаемому топливу. Грань тонкая, и пока неизвестно, сможем ли мы принять правильное решение”.

Европейские государства обеспокоены сокращением поставок, которое, по мнению лидеров блока, было инициировано РФ. Неизбежное увеличение доли угля в энергетике, даже если и временное, вызывает опасения по поводу того, что европейские страны воспользуются кризисом, чтобы отложить переход к более щадящим альтернативам.

Роб Джеттен, министр климата и энергетики Нидерландов, заявил на этой неделе, что страна изменит законодательство, предписывающее использовать угольные электростанции всего на 35% от их мощности. Германия и Австрия объявили о перезапуске законсервированных угольных электростанций в связи с чрезвычайной ситуацией, когда мощности газопровода ”Северный поток” были сокращены 60% процентов. Газопровод, проходящий по дну Балтийского моря в Германию, один из главных источников российского газа в Европе. Европейские чиновники боятся, что Россия может еще больше сократить поставки накануне зимы. В Москве же утверждают, что снижение объемов поставок связано с техническими проблемами на трубопроводе и отказываются восполнить мощности посредством других газопроводов.

Ожидается, что несколько европейских государств, в том числе и Италия, последуют примеру Германии и перезапустят угольные электростанции. Члены ЕС столкнулись с серьезным дефицитом энергоресурсов: на прошлой неделе стоимость европейского газового бенчмарка выросла на 50%. Газ в еврозоне как минимум в шесть раз дороже, чем до пандемии. Фон дер Ляйен заявила, что у ЕС ”есть план на случай ЧС” в связи с сокращением поставок из России, в том числе и меры по экономии энергии, а также ”приоритизация” поставок газа определенным отраслям промышленности. Она отметила усилия Германии по экономии энергии, назвав данный способ одним из наиболее эффективных в ЕС.

Глава Еврокомиссии заметила, что потребление газа в Европе упало на 9% в первом квартал года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Промышленные предприятия сокращают потребление не в последнюю очередь из-за рекордного роста цен. По словам фон дер Ляйен, если потребители снизят температуру на термостатах на пару градусов, потребление газа значительно уменьшится.

ЕС хочет ускорить генерацию из возобновляемых источников и одновременно обеспечить диверсификацию газовых поставок, в том числе и за счет СПГ из других регионов. Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия делает всё возможное для обеспечения ”правильного выбора” ЕС. В рамках плана REPowerEU блок намерен отказаться от российской энергии, диверсифицировать источники и увеличить ветровые и солнечные мощности. REPowerEU призван увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и упростить законодательство, чтобы проекты, в частности, ветряных электростанций, могли быть реализованы быстрее. ”Они благотворно влияют на наш климат, а также идут на пользу энергетической безопасности и независимости”, - заявила фон дер Ляйен.

Она рассказала о недавнем визите в Восточное Средиземноморье, где ЕС надеется обеспечить дополнительные поставки СПГ из Израиля, Кипра и Египта. По ее словам, Норвегия и Азербайджан также могут увеличить добычу и предоставить ЕС альтернативные российским поставки. До начала спецоперации на Украине Россия обеспечивала 40% европейского газового импорта.

***

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что по логике главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей заместить поставки по "Северному потоку" экономией на отоплении жилья, европейцы должны "отморозить уши" ради сдерживания России.