СМИ: первые дагестанские паломники вылетели в Медину

22 июн. 13:15

Паломники из Дагестана накануне отправились к святым для мусульман местам в Саудовскую Аравию, - сообщает телеканал "Наше национальное телевидение (ННТ, Махачкала).

Из аэропорта Махачкалы 174 человека вылетели в Объединенные Арабские Эмираты, оттуда они на автобусах будут добираться до Медины. Паломники разделены на группы, в каждой из них есть помощник, который подскажет, как правильно выполнить обряды хаджа, - передает "АиФ-Дагестан".

С 2020 года Саудовская Аравия не пускала на хадж иностранцев. В этом году святые земли Мекки и Медины могут посетить иностранцы в возрасте до 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса и с отрицательным результатом теста на это заболевание.

Напомним, квота на хадж для жителей Дагестана в нынешнем году составляет 4,5 тыс человек, всего из Махачкалы будет выполнено 29 авиарейсов в святые места.