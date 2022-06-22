В Анапе запретили купаться из-за шторма

22 июн. 13:04

Море в районе Анапы штормит, купание запрещено на всех пляжах.

Сообщается, что 22 июня все пляжи курорта закрыты для купания из-за шторма, донного течения и сильного северо-западного ветра.

"Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций", - предупреждает городское управление гражданской обороны и защиты населения.

Очевидцы сообщают, что несмотря на действующий запрет и выставленные на берегу красные флаги, отдыхающие заходят в воду и плещутся в бурных волнах.