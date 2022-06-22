На всех детских площадках Кисловодска установят видеокамеры

22 июн. 12:47

В Кисловодске все детские площадки оборудуют камерами видеонаблюдения, подключенными к системе "Безопасный город". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев рассказал, что жители и гости курорта давно жалуются на вандалов, которые ломают тренажеры, исписывают качели граффити, а также на компании, которые по ночам собираются на детских площадках и мешают местным спать.

"Необходимость установки камер обсуждали давно. На очередной прием граждан ко мне пришли 35 человек, и сразу несколько из них пожаловались на проблемы с эксплуатацией площадок", - цитирует его ТАСС.

Моисеев подчеркнул, что дал поручение проработать вопрос установки камер на территории всех детских площадок.