Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни

22 июн. 12:46

Популярный певец, Заслуженный артист Ингушетии Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.

О смерти артиста сообщила в соцсети его бывшая супруга Валерия Калачева. Она не стала приводить подробностей и называть причину смерти Нарцисса. По данным Telegram-канала Zakon.kz, у музыканта остановилось сердце после операции.

Популярность пришла к Пьеру Нарциссу после проекта "Фабрика звезд" в 2003 году. Широкую известность артиста получил благодаря песне "Шоколадный заяц".

Артист родился в Камеруне 19 февраля 1977 года, увлекся музыкой в возрасте 13 лет. Свою первую группу он создал в начале 1990 годов. Затем Пьер Нарцисс переехал в Россию, где поступил в МГУ на факультет журналистики. Затем начал участвовать в тв-программах, в 2000 году был участником, а в 2001-м - ведущим спецвыпуска телешоу "12 злобных зрителей" на "MTV Россия". Затем обрел славу благодаря "Фабрике звезд". В 2008 году музыкант принял участие в тв-проекте "Звездный лед". "Звания Заслуженный артист Ингушетии" удостоился в 2006 году.

У артиста осталась дочь 2006 года рождения.