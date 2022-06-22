Минфин Кубани возглавил Александр Кнышов

22 июн. 12:45

Минфин Краснодарского края возглавил Александр Кнышов, - стало известно накануне вечером. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Александр Кнышов родился 7 июня 1973 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". С 1997 года работал в Управлении федерального казначейства по Краснодарскому краю, в 2002-м году он перешел на службу в региональное министерство финансов, а восемь лет спустя — в министерство труда и социального развития. В 2016 году Александр Кнышов стал заместителем министра финансов Кубани, а с февраля 2022-го временно исполнял обязанности министра, - передает портал Юга.ру.

Кнышов имеет чин действительного государственного советника Краснодарского края первого класса, почетное звание "Заслуженный экономист Кубани", а также медаль "За выдающийся вклад в развитие Кубани" третьей степени, - сообщает пресс-служба краевой администрации.