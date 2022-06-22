Военные России и Турции договорились о безопасности в Черном море

22 июн. 12:30

В Минобороны России прошли переговоры между делегациями военных ведомств России и Турции.

"Двадцать первого июня в Москве состоялись переговоры между делегациями министерства обороны Российской Федерации и министерства национальной обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Делегации Министерств обороны России и Турции подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза "Азов Конкорд". По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении консультаций.