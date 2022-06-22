Три школы заработают в Кабардино-Балкарии

22 июн. 12:25

В Кабардино-Балкарии завершается строительство трех школ на 1,7 тысячи мест. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщил министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Анзор Езаов.

"В целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы РФ "Развитие образования" в 2021-2022 годах в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется строительство трех школ общей мощностью на 1 785 мест, в том числе школы на 500 мест в сельском поселении Куба, школы на 785 мест в городском округе Прохладный и школы на 500 мест в городе Нарткала", - сказал он, передает ТАСС.

По его словам, общий объем средств, выделяемых из федерального бюджета на указанные цели, составляет 1,28 млрд рублей. Срок завершения строительства по государственному контракту – декабрь 2022 года.