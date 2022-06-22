Жителей Кубани ждут новые тарифы на услуги ЖКХ

22 июн. 12:22

С первого июля на Кубани вырастут тарифы на ЖКХ, - рассказали в департаменте государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Квитанции с новыми тарифами жители Кубани увидят в августе. В среднем по региону стоимость услуг вырастет на 4,2% с допустимым отклонением по районам еще на 2,6%. Решения по этому поводу уже приняты, а стоимость услуг просчитана, - передает "АиФ-Юг".

Ранее мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявлял, что действующему законодательству тарифы на услуги ЖКХ могут изменяться только один раз в год – с первого июля, и по постановлению губернатора, в 2022 году они не могут расти более чем на 6,8%.