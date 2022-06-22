Названы три причины головных болей в жару

22 июн. 12:08

Специалисты рассказали, почему в жару может болеть голова, чаще всего головная боль связана с одной из трех причин - обезвоживание, давление, ледяная вода.

"В условиях жары тело пытается охладиться и выделяет пот на поверхность кожи. Если нет восполнения выделяющейся жидкости, организм оказывается в условиях ее недостатка. Как следствие происходит спазм сосудов головы, возникает головная боль", - объяснила невролог-вегетолог Елена Беленко, пишет aif.ru.

В жаркую погоду важно вить достаточно воды - от 30 мл на кг массы тела. Пить воду нужно часто и небольшими глотками. Ее температура также очень важна, слишком холодная вода также провоцирует головную боль.

"Сначала организм чувствует внезапный холод во рту или горле, пытается на него отреагировать и согреть охлажденные зоны. Так расширяются кровеносные сосуды и пропускают в эту область дополнительную кровь для обогрева. Изменение размера сосудов и вызывает внезапную головную боль", - продолжила специалист.

Такой же реакция может быть на лед или мороженое. "Если голова заболела от холодного, нужно выпить воду комнатной температуры, прижать язык или большой палец к небу, чтобы согреть замерзшую зону", - советует врач.

Жара сказывается на артериальном давлении, оно может снижаться и понижаться. "Такие реакции будут происходить, если вегетативная нервная система не может включить адаптацию, подстройку под изменившиеся условия внешней среды", - объяснила Беленко.

Избавиться от колебаний давления и связанных с этим головных болей можно охладившись - нужно уйти в прохладное помещение, положить на лоб прохладный компресс и выпить воды. При низком давлении следует сделать так, чтобы ноги были выше головы, например лечь и положить под них подушку. При высоком- выпить лекарство или обратиться к врачу.

Кроме того, добавила Беленко, жара может провоцировать мигрени, в том числе из-за яркого света.