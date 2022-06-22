Обильные осадки нанесли серьезный ущерб селам в высокогорном крае в Грузии

22 июн. 12:07

В Грузии из-за сильных осадков и ветра серьезно пострадали несколько сел Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми Квемо-Сванети). Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Обрушившийся вечером 21 июня ливень создал проблемы в селах Лихети, Абари, Урави, Сакециа, Знаква и Садмели. В результате разгула стихии оказались повреждены линии электропередач, затоплены части дворов и приусадебных участков, примерно 10 домов остались без крыш.



На месте мобилизована специальная техника. Очистительные работы идут в интенсивном режиме, передает "Sputnik Грузия".

Для оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия.