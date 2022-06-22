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МИД: приоритетом России является предотвращение прямого ядерного конфликта

МИД: приоритетом России является предотвращение прямого ядерного конфликта

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в приоритете у Москвы - предотвращение прямого конфликта между ядерными державами.

"С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - сообщил дипломат в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

Рябков добавил, что в настоящее время "крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями".

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