МИД: приоритетом России является предотвращение прямого ядерного конфликта

22 июн. 11:54

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в приоритете у Москвы - предотвращение прямого конфликта между ядерными державами.

"С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - сообщил дипломат в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

Рябков добавил, что в настоящее время "крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями".