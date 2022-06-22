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Глава МИД России поучаствует в совещании глав МИД Прикаспийских государств

Глава МИД России поучаствует в совещании глав МИД Прикаспийских государств

В следующий вторник, 28 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел Прикаспийских государств в Ашхабаде, - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел Прикаспийских государств", - сказала она, передает РИА Новости.

Совещание будет посвящено подготовке шестого Каспийского саммита, запланированного в Ашхабаде на 29 июня. На нем также планируется обсудить сотрудничество на Каспии и взаимодействие по подготовке к саммиту.

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