Еще 3,1 тыс россиян заразились коронавирусом

22 июн. 11:43

За минувшие сутки в России выявили 3 058 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 256, в Санкт-Петербурге - 225, в Подмосковье - 147. В Краснодарском крае - 68, в Ставропольском крае - 57, в Крыму - 29, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 9, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 406 485.

Госпитализированы за сутки 1 282 человека. Выздоровели - 3 767 пациентов, за все время - 17 832 604.

Умерли за сутки 66 человек, с начала пандемии - 380 643.